Зеленский поддержал льготы на жилье для ветеранов боевых действий на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает введение новых льгот на жилье для участников боевых действий на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом он заявил сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона.
«Льготы я поддерживаю. Какие есть возможности, и что мы делаем? Например, мы встречались и с ветеранами, и очень много людей, которые воевали в АТО, которые из Донецка, которые приехали к нам [в Киев], которые были добровольцами, они не имеют возможности снимать жилье, нет таких денег. Таких примеров очень много, и у них нет возможности взять кредит, потому что очень высокий процент», – отметил Зеленский.
«Поэтому мы обсуждаем и с министром по вопросам ветеранов эти льготы. Это будут и кредитные льготы, и по очереди на жилье. Очень многие хотят взять квартиру в лизинг, потому что они работают, и у них есть возможность платить за свою квартиру, но нет возможности платить очень высокие кредитные проценты. Поэтому и лизинг рассматривается», – продолжил президент.
По его словам, правительству поручено в течение месяца встретиться с крупными застройщиками, чтобы обсудить с ними строительство для жилых комплексов для ветеранов войны взамен на содействие строительным компаниям в выделении земли под их проекты.
«Они должны строить жилые комплексы, чтобы там был отдельный детский сад, была школа и так далее. все эти вопросы обсуждаем», – добавил глава государства.
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