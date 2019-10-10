Стало известно, насколько уменьшилось население Украины в этом году (график)

Стало известно, насколько уменьшилось население Украины в этом году (график)

10.10.19 23:33dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

С начала 2019 года количество украинцев в стране, по предварительным данным, сократилось примерно на 1,5 млн человек. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

«Делюсь с вами графиком. Интересным и несколько грустным. Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается. Стал вопрос данных. Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом – по рождаемости/смерти. Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно)», – написал министр.

Он делает следующие выводы:

  1. С начала года количество украинцев, выехавших и не вернувшихся более 21 дня, составляет 1.5 млн человек.
  2. Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники.
  3. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия).

Дубилет уточнил, что это предварительные данные.

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