Мир на Донбассе: Эксперт рассказал, зачем руководство НАТО едет в Украину

Визит в Украину руководства НАТО важен для нашего государства, но не стоит возлагать большие надежды на достижение мира на Донбассе с помощью Альянса. Такое мнение высказал политолог-международник Владимир Воля, передает «Слово і Діло».

По его мнению, в ходе визита кроме вопросов сотрудничества и взаимоотношений, в повестке дня, вероятно, будет обсуждение, касающееся «формулы Штайнмайера». Он обратил внимание, что западные государства и представительство НАТО в Украине положительно восприняли одобрение Киевом «формулы».

Эксперт отметил, что «формула Штайнмайера» описывает только последний технический момент всей цепочки мероприятий, которые нужно сделать для урегулирования конфликта на Донбассе, поэтому она не вызвала противоречий в НАТО. К тому же, формула соответствует 9 и 11 пунктам Минских соглашений.

«Безусловно, в НАТО будут приветствовать такое решение Украины. Однако, мы можем ставить вопрос о том, как организовать контроль над территорией ОРДЛО* до и после выборов. Сначала, в 2016 году "формула Штайнмайера" предусматривала механизм возврата границы. Сейчас остался только "особый статус"», – рассказал Воля.

Он считает, что центральной темой в переговорах будут вопросы безопасности и блок политических вопросов. При этом, эксперт скептически оценил возможность разрешения ситуации в Донбассе с помощью НАТО.

Владимир Воля напомнил, что Украина закрепила курс на НАТО в Конституции, против чего выступают в Кремле. Политолог-международник не исключил, что пока норма о НАТО будет в Конституции Украины, в России будут блокировать процесс урегулирования.

«Если РФ и откажется от ползучей интеграции территорий ОРДЛО, то только на выгодных для нее условиях. В частности, исключения из Конституции Украины нормы о курсе на НАТО. Поэтому визит руководства Альянса ничего кардинально не изменит для Украины», – убежден Владимир Воля.

Ранее сообщалось, что в период с 30 по 31 октября Североатлантический совет НАТО посетит Киев и Одессу. Данная структура является руководящим органом НАТО.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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