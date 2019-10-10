Заммэра Днепра перечислял бюджетные деньги коммерсанту в «ДНР»,

В Днепре один из заместителей городского головы перечислял бюджетные средства коммерсанту из неподконтрольного Донецка, что было зафиксировано Службой безопасности Украины. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили представители спецслужбы, в течение 2018 года чиновник заключил договора с директором частного предприятия на выполнение услуги по техническому учету и паспортизации улиц города, на которых расположены объекты критической инфраструктуры.

Выяснено, что работы на стратегически важных для города объектах выполнялись под руководством коммерсанта, который зарегистрирован и фактически проживает в Донецке. По имеющимся данным, в течение 2014-2019 годов на подконтрольную Украине территорию он не въезжал и не обращался за оформлением соответствующих пропусков.

«В ходе следственно-оперативных действий правоохранители изъяли договоры, дополнительные соглашения, сводные сметы, подписанные акты выполненных работ, свидетельствующие о проведении финансово-хозяйственных операций с донецким коммерсантом», – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в СБУ, были изъяты документы, подтверждающие факт получения из Госказначейства почти 17 млн грн, которые впоследствии были переведены на счета предприятия, зарегистрированного бизнесменом на подконтрольной украинской власти территории.

«Полученные данные свидетельствуют, что работы по паспортизации улиц исполнителем фактически осуществлялись. За основу были использованы уже существующие материалы, полученные в подконтрольных городскому совету коммунальных предприятиях. Бюджетные средства, перечисленные на счета субъекта хозяйственной деятельности, выведены в теневой сектор экономики и присвоены фигурантами дела с участием подконтрольных предприятий, имеющих признаки фиктивности», – сказано в сообщении СБУ.

Уточняется, что в рамках начатого уголовного производства заместителю городского головы и двум руководителям структурных подразделений мэрии объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Сейчас продолжается документирование противоправной деятельности других должностных лиц, причастных к сделке.

Санкция ч. 5 ст. 191 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Также, санкция ч. 1 ст. 366 УК Украины предусматривает штраф до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!