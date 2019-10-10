МН17: Официальное следствие и изучение вопроса незакрытого неба – разные вещи

Инициированное парламентом Нидерландов расследование ситуации с незакрытым воздушным пространством на Донбассе в день сбивания авиалайнера MH17 не имеет ничего общего с судебными процедурами по наказанию виновных в этой катастрофе. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок в общении с журналистами в Киеве, сообщает «Европейская правда».

Министр подтвердил информацию о том, что правительство Нидерландов получило официальное поручение парламента этой страны, которое касается Украины. «Парламент Нидерландов попросил правительства получить больше информации о закрытии воздушного пространства над Украиной (на время катастрофы). Это просто просьба изучить вопрос, это не официальное следствие», – подчеркнул Блок.

Дипломат отдельно подчеркнул, что правительство будет изучать аналогичные решения авиационных властей России в отношении доступа гражданских авиалайнеров в ее воздушное пространство. «С начала расследование трагедии члены семей погибших поднимали вопрос, почему воздушное пространство выше 10 км не было закрыто. Поэтому это расследование призвано исследовать закрытие воздушного пространства на территориях вокруг зоны конфликта, включая пространство Российской Федерации», – заявил он.

Глава МИД несколько раз заверил, что эта работа не связана с судебными процедурами по поиску виновных в катастрофе. «Мы будем просить соответствующие органы провести такое исследование, но оно никак не связано с юридическими (судебными) процедурами, которые сейчас продолжаются».