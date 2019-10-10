Разведение войск: Зеленский разъяснил ситуацию на Донбассе

Разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.) будет происходить одновременно после соблюдения 7-дневного режима прекращения огня на обоих участках. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В Станице Луганской мы договорились, что не будет стрельбы. Мы не отводим [войска] по всей линии фронта. Мы отводим только там, где выполнено задание – 7 дней тишины в том или ином пункте, о котором была договоренность. О Станице Луганской была договоренность, были выдержаны 7 дней тишины и после этого было начато разведение», – сказал он.

«В Золотом сейчас есть разведение? В Петровском сейчас есть разведение? А в Петровском были выстрелы? Петровское, где линия разведение, там степь. Там нет ни единого человека, там нет людей», – продолжил Зеленский.

По его словам, несмотря на то, что в Петровском 7 дней сохранялся режим тишины, отвод войск тут будет проходить одновременно с участком в Золотом.

«Нет такого, что сначала Золотое, а потом Петровское, или Петровское, а потом Золотое. Мы сказали, что готовы [к разведению сил] в двух пунктах, о которых мы говорили. О Золотом и Петровском. Поэтому мы не разводим, потому что в Золотом были выстрелы», – резюмировал президент Украины.

Глава государства отметил, что встречался с ветеранами боевых действий и пояснял ии важность разведения сил и средств на этих двух участках, а также, что готов к дальнейшим коммуникациям с военными и обществом по этим вопросам. «В Золотом сейчас находится наша полиция, разведка, которые должны обеспечить безопасность в Золотом, именно там где живут люди», – добавил Зеленский.

Ранее он заявил, что вопрос обмена пленными с Россией и «Л-ДНР» может решиться на встрече в Нормандском формате, но Украина уже готова к этому. Глава государства также сообщил, что встреча в Нормандском формате должна состояться ради окончания войны на Донбассе, и украинская сторона готова показать на практике свое стремление к этому, но дата еще не согласована.

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