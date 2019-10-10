Переселенцы и жители Донбасса могут получить бесплатные юридические консультации

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, пострадавшего от вооруженного конфликта на Донбассе могут получить бесплатные юридические консультации и сопровождение в суде. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба Датского совета по делам беженцев (ДСБ) на своей странице в Facebook.

Так, правозащитники проконсультируют и помогут:

Восстановить и назначить : пенсии, выплаты переселенцам, алименты, пособие при рождении и уходе за ребенком, пособие по безработице и в связи с нетрудоспособностью, помощь малообеспеченным семьям. Оформить : аренду жилья, земли, субсидии. Получить и восстановить : паспорт, справку переселенца, свидетельство о рождении, о смерти, другие документы. Решить другие юридические вопросы : невыплата зарплаты, нарушение трудовых прав, регистрация (прописка), регистрация бизнеса, налоги, кредиты, право собственности, пересечение линии разграничения.

Телефон «горячей линии»:

+38 (095) 364 28 10;

+38 (063) 543 15 85.

Напомним, переселенцы и мирные жители, пострадавшие в результате вооруженного конфликта на Донбассе, могут получать актуальную информацию касательно их прав, обязанностей и интересов в бесплатном универсальном юридическом справочнике «Твое право».

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