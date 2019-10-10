«Пешая – ахр*нительная»: Очевидцы показали очередь на въезд в «ДНР» (Фото)

Сегодня, 10 октября, во второй половине дня наибольшие проблемы с пересечением линии разграничения сложились на КПП «Горловка» на въезд в «ДНР». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Майорск – Горловка. Пешая очередь ахр*нительная!! Это серая зона. На нулевом украинском блокпосту, на въезд в ДНР! Автобусы не запускают, машины тоже! Людей не забирают! Не запускают ни туда, ни сюда!», – сообщил мужчина и подтвердил свои слова фотографиями.

Фото: соцсети

При этом на ситуацию на КПП «Горловка» (дорожный коридор с украинским КПВВ «Майорское») пересекающие линию разграничения жаловались с утра. Так, по состоянию на 09:00 на данном пункте пропуска на выезд из «ДНР» находилось 180 автомобилей, 57 автобусов и микроавтобусов, до 860 человек пешей очереди.

«Пешая очередь на Майорске в сторону Горловки – автобусов на Донецк нет, очередь огромная», – отмечала Варвара по состоянию на 11:00.

Также люди отмечали аналогичные проблемы на КПП «Еленовка» (дорожный коридор с украинским КПВВ «Новотроицкое»).

Напомним, 7 октября «минтранс ДНР» сообщил, что на подъезде к КПП «Горловка» идет ремонт дорог, который продлится две недели. На тот момент было выполнено всего 28% запланированных работ.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: