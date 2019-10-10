В Лиманском районе полицейские изъяли боеприпасы у любителя алкоголя

В Лиманском районе (Донецкая обл.) полицейские во время составления административного протокола на 51-летнего местного жителя за приобретение самогона обнаружили, что мужчина хранит десятки патронов к автомату Калашникова. Боеприпасы были изъяты. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, по данным правоохранителей, событие произошло в поселке Яровая Лиманского района, где местный житель был привлечен к административной ответственности за приобретение самогона. После составления протокола участковые офицеры нашли у мужчины патроны к автомату Калашникова.

Как объяснил нарушитель, боеприпасы он нашел в заброшенном здании на территории Святогорска.

Всего полицейские Лимана изъяли 33 патрона калибра 5,45 мм. «Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает для нарушителя лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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