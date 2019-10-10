На Луганщине с начала года за консультацией в ЦПАУ обратились 270 тыс. человек

В Луганской области через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) за 9 месяцев этого года было предоставлено более 350 тыс. админуслуг. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Уточняется, что сейчас на Луганщине действуют 20 центров предоставления административных услуг. Из них 10 районных, 4 городских и 6 ЦНАП Беловодского, Белокуракинского, Краснореченского, Новопсковского, Троицкого поселковых и Чмыровского сельского советов, которые обслуживают объединенные территориальные громады.

В течение 9 месяцев текущего года через ЦПАУ было предоставлено более 351 тыс. административных услуг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 1,5 раза. В среднем за месяц через центры предоставляется 39 тыс. административных услуг.

С начала текущего года по консультационными услугами в ЦПАУ обратились 270 тыс. человек.

«Через ЦПАУ предоставляются наиболее популярные административные услуги в сферах государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, прав на недвижимое имущество, регистрации/снятия с регистрации места проживания/пребывания лица, выдачи паспортных документов гражданина Украины, земельных вопросов», – говорится в сообщении.

В ЛугОВГА напомнили, что по оформлению паспортных документов уже можно обращаться в Лисичанский, Рубежанский, Северодонецкий, Кременской городские, Белокуракинский, Краснореченский, Новопсковский, Троицкий поселковые, Чмыровский сельский, Попаснянский и Сватовский районные ЦПАУ.

«При поддержке международных партнеров для ЦПАУ Луганщины приобретено 16 мобильных кейсов для предоставления услуг "на дому". Благодаря мобильному кейсу граждане, находящиеся на стационарном лечении, люди с инвалидностью и пожилого возраста смогут получать качественные административные услуги не посещая ЦПАУ», – добавили в пресс-службе.

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