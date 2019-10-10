На Донетчине на гранате подорвался трактор (Фото)

Сегодня, 10 октября, в селе Ровное (Покровский р-н, Донецкая обл.) во время проведения сельскохозяйственных работ на поле подорвался трактор. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Донецкой области.

Так, чрезвычайное происшествие произошло примерно в 12:50. По предварительной информации, взрыв произошел из-за детонации боеприпаса.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал представитель ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. «Во время проведения идентификации на месте подрыва были обнаружены остатки боеприпаса, а именно РПГ-22. Информации о погибших и пострадавших не поступала», – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

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