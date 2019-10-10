В «ЛНР» контролировать пограничный режим теперь будет «МГБ ЛНР»

«Правительство ЛНР» утвердило правила пограничного режима. Об этом говорится в «постановлении», пишут местные интернет-ресурсы.

«Данными правилами устанавливается система режимных мероприятий, которые регламентируют правила въезда (прохода), временного пребывания, передвижения лиц и технических средств, осуществление хозяйственной, промысловой и иной деятельности. А также проведение массовых, общественно-политических, культурных, спортивных и других мероприятий в пограничной зоне и служат исключительно интересам создания необходимых условий для охраны госграницы ЛНР», – говорится в сообщении.

В нем также сказано, что «контроль за поддержанием пограничного режима в пограничной зоне осуществляет МГБ ЛНР в лице Службы пограничной охраны МГБ».

«В необходимых случаях МГБ может установить дополнительные временные ограничения на въезд и осуществление работ в пограничной зоне. Отмечается, что лица, виновные в нарушении пограничного режима, несут административную или иную ответственность в соответствии с законодательством ЛНР. В правила внесены: правила въезда (прохода), временного пребывания и передвижения лиц и технических средств; правила пограничного режима в относящихся к ЛНР части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов».

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