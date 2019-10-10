До границы с РФ – 15 км: Жители Троицкого пожаловались на проблемы представителю омбудсмена

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский провел прием в населенном пункте Троицкое (Луганская обл.). Об этом он сообщил сегодня, 10 октября, на своей странице в Facebook.

«По поручению уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой, совместно с сотрудниками Офиса омбудсмена Украины (представительство в Луганской и Донецкой областях) осуществили выездной прием граждан в населенном пункте Троицкое (север Луганской области, 15 км до границы с РФ)», – написал он.

По словам представителя омбудсмена, в ходе приема жители населенного пункта обратились за помощью в решении следующих проблем:

Дорога государственного значения Р-66, которая соединяет населенный пункт с районными и областным центром разбита полностью, что делает невозможным оперативное получение специализированной медицинской помощи для жителей региона. Нарушение имущественных прав (компенсация за государственную постройку, на земельных паях, которые принадлежали людям). Логистика общественного транспорта между 39 селами полностью отсутствует. 17 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на грани закрытия из-за отсутствия финансирования, а у ОТГ попросту не будет возможности финансирования. Температурный режим в поселковых амбулаториях сейчас, по словам местных жителей, при приеме пациентов составляет 13 градусов.

«Это основные из озвученных проблем. Как всегда, под конец встречи сотрудники секретариата подготовили акт реагирования, который был зачитан людям. Акты реагирования отправлены, процесс работы над данными проблемами мы контролируем. Работаем дальше», – подытожил Павел Лисянский.

Напомним, ранее Лисянский провел прием в населенном пункте «красной зоны» Боброво.

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