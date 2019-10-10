Жители Донетчины принесли в полицию 13 гранат

На Донетчине в течение 10 дней жители принесли в полицию более 130 единиц оружия, 40 снарядов и 13 гранат. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«За 10 дней месячника в территориальные подразделения полиции граждане добровольно передали более 130 единиц огнестрельного и газового оружия, 4 единицы холодного оружия, почти 5 500 патронов различного калибра, 40 снарядов, 13 гранат и 2 мины», – говорится в сообщении.

Так, житель Верхнеторецкого выдал авдеевским полицейским 7 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, гранаты Ф-1 и 45 патронов, которые нашел в оставленном соседском доме у прифронтовой зоны.

Согласно закону, все владельцы, которые добровольно сдали нелегальное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, будут освобождены от уголовной ответственности.

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