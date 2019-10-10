В Луганской области уровень детской смертности составил 9,1 ‰

На Луганщине за 9 месяцев текущего года уровень детской смертности составил 9,1 случаев на тысячу новорожденных. Об этом рассказала представитель Департамента здравоохранения Луганской областной государственной администрации Инна Сазонова, сообщает пресс-служба ЛугОГА.

По ее словам, в области сохраняется тенденция уменьшения количества родов. «В целом снижение количества родов по области составляет 9%. Это не очень большая цифра, но среди родильных отделений области резко негативная тенденция наблюдается в Старобельске и Сватово. Приятные изменения в Белокуракино – там количество родов увеличилось на 33%», – отметила Инна Сазонова.

Она отметила, что одним из основных показателей, характеризующих состояние акушерско-гинекологической службы, является материнская и перинатальная смертность. Эти показатели наиболее типично определяют уровень социально-экономического благосостояния в обществе.

«По снижению этого показателя и предупреждения случаев перинатальной смертности в области ведется постоянная работа. В частности, корректируется надзор беременных согласно групп риска в лечебно-профилактических учреждениях, проводится консультирование беременных и рожениц, новорожденных в лечебно-профилактических учреждениях области и их транспортировки для дальнейшего лечения на 3 уровень, при необходимости», – сказано в сообщении.

Кроме того, в Луганской областной клинической больнице работает кабинет пренатальной диагностики. Действует постоянный Координационный совет по вопросам рассмотрения случаев материнской и детской смертности.

«Учитывая особое состояние нашей области, мы имеем много социально-экономических вопросов, влияющих на медицинские аспекты», – добавила Инна Сазонова.

Она уточнила, что уровень детской смертности в области за 9 месяцев 2019 составляет 9,1 случаев на 1 000 новорожденных.

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