В зоне ООС на Донетчине установили стелу памяти погибшим воинам (Фото)

В поселке Луганское (Донецкая обл.) установили стелу памяти погибшим украинским воинам 1 механизированного батальона. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского на странице в Facebook.

«В зоне проведения операции Объединенных сил, по инициативе управления 1 механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, установили стелу памяти вблизи пгт Луганское Донецкой области, погибшим воинам 1 механизированного батальона в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины, погибших в разные годы в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины», – говорится в сообщении.

«Мы помним каждого! Вечная память и слава тем, кто отдал жизнь за Украину!», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, вблизи пгт Мироновский (Донецкая обл.) военные и волонтеры установили мемориал погибшему в 2016 году Василию Слипаку (позывной «Миф») – всемирно известному оперному певцу, который почти 20 лет прожил в Париже и выступал в самых престижных концертных залах мира.

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