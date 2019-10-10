Минские соглашения: Зеленский рассказал о том, что ему приходится «садиться на шпагат»

РеалиКак сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Реализации "формулы Штайнмайера" не произошло. Она может произойти только в законе об особом статусе. И имплементация этой формулы будет в законе именно, то есть формула начинает действовать тогда, когда начинает действовать закон об особом статусе. Именно такой порядок. Закон об особом статусе начнет действовать когда? Когда он будет в Верховной раде, когда он будет проголосован, он даже не начинает действовать а только после подписания президентом Украины, как и любой закон. Поэтому говорить, что реализация произошла – некорректно», – сказал президент

Что касается отвода сил и средств, Зеленский напомнил, что согласно Минским соглашениям, отвод войск должен происходить и на других участках. Но на сегодня он идет на то, что отвести войска можно только в тех местах, где можно обеспечить ситуацию с безопасностью.

Он также рассказал, что находится в сложной ситуации, продиктованной Минскими соглашениями, и ему приходится буквально «садиться на шпагат», решая эти вопросы. В качестве примера Зеленский напомнил об обмене пленными с РФ. «Я готов решать эти вопросы, но если меня каждый раз будут сажать на шпагат, я скажу обществу садиться вместе со мной», – сказал президент.

Проводить по каждому вопросу реализации соглашений референдумы, по мнению главы государства, также выглядит нереально. «Если я чувствую, что я могу что-то сделать, что этого требуют люди, если я вижу, я буду это делать, а если что-то может привести к вйоне, я сомневаюсь. Мы стараемся правильно действовать, чтобы остановить войну», – сказал Зеленский.

«Я хочу, чтобы мне дали возможность, чтобы я был не в растяжке шпагата, я хочу чтобы мне дали шанс, а не акции проводить», – сказал Зеленский.

Напомним, что разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.) будет происходить одновременно после соблюдения 7-дневного режима прекращения огня на обоих участках.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: