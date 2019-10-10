Ремонт моста у Станицы Луганской: Готовится площадка для установки опор (Фото)

Сегодня, 10 октября, вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжились восстановительные работы возле разрушенного моста. Украинские специалисты подготавливали площадку для установки опор пролета моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Также после обследования территории возле моста пиротехниками, работники ООО «Укртранмост» продолжили демонтаж разрушенной части основного моста. К работе была задействована специальная техника: бортовая газель, автокран, автоподъемник, компрессор, экскаватор и самосвал КрАЗ.
Сотрудники ГП «Станично-Луганский автодор» вместе с подразделением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины расчищали обочины дороги от срезанных деревьев, кустарника и мусора. Применялись погрузчик ZL-50G-1, самосвал КрАЗ и бортовая «Газель».
«Следует отметить, что на противоположном берегу реки Северский Донец пять наемников, подчиненных другим силовым ведомствам РФ, одетые в зеленую форму с надписью "МЧС" на расстоянии 20-50 метров справа от моста сжигали срезанные деревья и кусты», – говорится в сообщении.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.
Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.
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