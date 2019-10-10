«Экс-министр образования ДНР» теперь работает в Воркуте

«Экс-министр образования ДНР» Лариса Полякова назначена на должность директора Воркутинского филиала Ухтинского государственного технического университета. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО ГО «Воркута», пишут интернет-ресурсы «ДНР».

В сообщении говорится о том, что в апреле 2019 года «экс-министр образования и науки ДНР» переехала в Ухту, где занимала должность профессора кафедры экономики УГТУ, некоторое время исполняла обязанности начальника учебно-методического управления университета. «Через полгода работы Лариса Полякова получила предложение переехать в Воркуту на должность заведующего кафедрой строительства и экономики, а также исполняющего обязанности директора Воркутинского филиала УГТУ», – сказано в сообщении.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!