Двух жителей Донетчины будут судить за помощь членам НВФ «ДНР»

В Донецкой области 37-летнего жителя Лимана (до переименования – Красный Лиман) и 20-летнего жителя Ямполя будут судить за то, что в 2014 году они помогали членам незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 10 октября, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

По информации полиции, мужчины несли «службу» на блокпосту НВФ, где проверяли транспорт. В мае 2014 года на автодороге между Лиманом и пгт Ямполь находился пропускной пункт, организованный участниками НВФ. Здесь проверялись транспортные средства, их водители и пассажиры.

«При этом существенную помощь боевикам оказывали местные жители, которые под воздействием пропаганды способствовали захвату своих городов и поселков. О двух таких "пособниках" в прошлом месяце и получили информацию сотрудники Лиманского отделения полиции. Житель Лимана и житель Ямполя рассказали, как заступали в наряды вместе с боевиками, и какие функции при этом выполняли. Сейчас они сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют информацию о деятельности террористических группировок на севере Донецкой области», – говорится в сообщении.

В дальнейшем обоим было объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Материалы по данным делам переданы в суд.

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