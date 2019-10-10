Донетчина вошла в ТОП-5 регионов по количеству поступающих в профтехи, которые будут учиться по госзаказу

Донецкая область вошла в ТОП-5 регионов, которые получили больше всего заявлений на обучение по государственному заказу, в частности, для подготовки по профессиям общегосударственного значения. Об этом сегодня, 10 октября, по итогам вступительной кампании в профтехи сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Так, ТОП-5 выглядит так:
- Днепропетровщина – 1 285 учащихся (97% от утвержденного объема);
- Харьковщина – 940 учеников (93%);
- Полтавщина – 911 учеников (73%);
- Хмельнитчина – 870 учащихся (102%);
- Донетчина – 841 ученик (73%).
Всего в 2019 году в учреждения профессионального образования зачислено 104 тыс. 384 поступающих. Из них 92 тыс. 503 ученика будут учиться за счет регионального заказа, 11 тыс. 881 – государственного.
Для бесплатного обучения в учреждениях профобразования в 2019 году было выделено более 123 тыс. мест регионального и государственного заказа. «В этом году нам удалось выполнить прогнозируемый объем на 85%. С одной стороны, это означает, что мы в очередной раз не сможем ответить на запрос работодателей в подготовке нужных им кадров. Ведь, например, региональный заказ формируется именно по запросу работодателей конкретной местности. С другой, есть и положительная динамика. Например, количество поступающих, которые будут учиться за счет госзаказа, выросло на 5% по сравнению с прошлым годом», – сообщила генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.
Она также добавила, что теперь специалисты директората будут анализировать результаты вступительной кампании по каждой из областей. И в ближайшее время будут представлены изменения в правилах приема, по которым будут набирать учащихся в учреждения профобразования в 2020 году.
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Как сообщалось ранее, около 1 600 человек из Донбасса в этом году поступили в украинские вузы по упрощенной процедуре.
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