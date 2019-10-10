Зеленский назвал условия, при которых он может отказаться от реинтеграции Донбасса

Президент Украины уверен, что почувствует настрой сторон на Нормандском саммите к шагам по прекращению войны на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, он ответил на вопрос журналистов, какими могут быть условия, при которых Украина не пойдет на реинтеграцию Донбасса, и придется отказаться и сделать стену на линии разграничения, как и в секторе Газа. «Если мы в целом не сможем найти диалог, которого действительно не было. Если мы не сможем на Нормандском формате (а я это почувствую, просто как человек), если я почувствую, что не будет диалога, дела не будет, я это открыто скажу на Нормандском формате. Если я почувствую, что действительно мы все готовы, потому что хотим, и все готовы делать что-то, чтобы прекратить войну, мы будем это делать, говорить о формате выведения войск и т. д., идти по этому сценарию. Если я почувствую, что нет, что мы не сможем никак контролировать ни выборы, ни нашу границу, я вернуть и мы больше никогда при этой власти идти по этому плану, а будем искать другие варианты», – сказал президент.

Напомним, что реализация «формулы Штайнмайера» произойдет после принятия закона об особом статусе Донбасса и подписания его президентом.

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