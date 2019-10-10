В «ЛНР»: На восстановление взорванного моста в Луганске хотят 9 миллионов рублей

В неподконтрольном украинской власти Луганске на восстановление взорванного моста на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная потребуется более 9 млн руб. (3,44 млн. грн. по местному курсу на сегодня, 10 октября). Об этом сегодня, 10 октября, сообщил начальник управления по вопросам строительства Юрий Зензер, пишут местные интернет-ресурсы.

«Эта стоимость складывается из тех первоочередных мероприятий, которые уже выполнены, и последующих мероприятий, которые дадут возможность эксплуатировать данный путепровод в полном объеме», – пояснил руководитель управления.

Напомним, что в Луганске «в результате террористического акта» был поврежден путепровод.

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