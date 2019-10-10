Зеленский заявил о плане «Б» по Донбассу

По ситуации с выборами на Донбассе есть план «Б». Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Так, он ответил на вопрос, есть ли план на случай, если Россия будет настаивать на проведении выборов на неподконтрольной территории Донбасса до восстановления контроля над государственной границей. «У нас есть план "Б". Я не хочу о нем сейчас говорить, если можно», - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Украины уверен, что почувствует настрой сторон на Нормандском саммите к шагам по прекращению войны на Донбассе.
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