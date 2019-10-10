Житель Мариуполя избил до смерти нового избранника бывшей сожительницы

Житель Мариуполя (Донецкая обл.) в состоянии алкогольного опьянения убил нового избранника своей бывшей сожительницы. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Следствием установлено, что 27 июня, около 16:00, 26-летний мужчина пришел к нынешнему сожителю своей 39-летней бывшей подруги, которая накануне позвонила ему и пожаловалась на плохое отношение к ней нового мужчины. Увидев 62-летнего обидчика, мститель ударил его камнем по лицу, от чего тот упал на пол, и нанес еще несколько ударов по голове и туловищу, после чего ушел домой, забрав с собой экс-возлюбленную», – говорится в сообщении.

Через два дня от полученных в результате жестокого избиения телесных повреждений потерпевший скончался в городской больнице.

В настоящее время досудебное расследование завершено. В отношении мужчины Мариупольской местной прокуратурой № 2 направлен в Орджоникидзевский районный суд г. Мариуполя обвинительный акт по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

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