В «Л-ДНР» жителям советуют оформить «паспорта республик», иначе лишат местной «пенсии», – правозащитники

В «ДНР и «ЛНР» ускорились с процессами паспортизации и интеграции РФ граждан Украины, проживающих там. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

«Итак, на территории ОРДЛО* проводится перепись населения, инициированная кураторами РФ и НВФ "ЛНР" и "ДНР". Параллельно с этим в "ЛНР" и "ДНР" ускорились с процессами паспортизации и интеграции РФ граждан Украины проживающих в ОРДЛО», – говорится в сообщении.

Также правозащитники напоминают, что в «республиках» запускают сайты по созданию электронных очередей для оперативной подачи документов для получения «паспортов» «ЛНР» и «ДНР», а затем и паспорта РФ. «Также наши источники информации сообщают, что жителей ОРДЛО, которые получают "пенсию" от "ЛНР" и "ДНР", начали вызывать в оккупационные администрации и настоятельно советовать оформить паспорта "ЛНР" и "ДНР", в противном случае пообещали лишать "пенсии"», – рассказали правозащитники.

Кроме того, по информации «Восточной правозащитной группы», их источники сообщили, что еще одной из целей переписи населения в «Л-ДНР», будет являться «публичное оглашение количества, людей проживающих в ОРДЛО, оформивших паспорта РФ». «РФ ведет активную гибридную интеграцию оккупированных частей Луганской и Донецкой областей», – резюмируют правозащитники.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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