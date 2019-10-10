Большие политики должны отреагировать на закупку Украиной электроэнергии у России, – Карасев

По вопросу возможной потери Украиной энергетической безопасности должны высказаться большие политики, лидеры партий. Пока слышно мнение только экспертов. Об этом на своей странице в Facebook акцентировал политолог Вадим Карасев.

Он напомнил, что уже вторую неделю идет очень много критических комментариев экспертов об импорте электроэнергии из России, «так как это отсекает Украину от перспектив интеграции в европейскую энергосистему ENTSO-E». «Эксперты говорят, что 4 года Украина держалась, не покупала у россиян электроэнергию, готовилась к синхронизации своей энергосистемы с Европой. А сейчас из-за того, что кто-то из приближенных к власти олигархов решил "здесь и сейчас" заработать, может быть сломана вся выстраиваемая за последние годы стратегия энергетической безопасности», – отметил политолог.

«Позиции экспертов понятны, а вот политики как в рот воды набрали. Я имею в виду не отдельных неравнодушных депутатов из профильного комитета, больших политиков, лидеров партий. Неужели медийная эйфория вокруг одного известного олигарха К. так влияет на политиков? Или политики не хотят потерять лояльность одного общенационального канала? Пока что из топовых политиков только Олег Ляшко прямо высказался по этой проблеме», – написал Карасев.

Он уверен, что политики должны публично озвучивать и защищать свою позицию, ведь «проблема очень серьезная».

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Закупка электроэнергии осуществляется у российского госмонополиста «Интер РАО ЕЭС», глава совета директоров которого Игорь Сечин находится под санкциями США из-за аннексии Крыма. В марте 2019 года Украина ввела персональные санкции против Сечина.

Большинство энергроэкспертов увидели в возобновлении импорта электроэнергии из РФ угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 4 октября на сайте президента Украины зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

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