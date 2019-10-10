Закончить войну: Зеленский отмел введение военного положения

Президент Украины выступил против введения военного положения для решения ситуации на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В частности, он ответил на вопрос, не лучше ли назвать ситуацию на Донбассе так, как она есть, – войной и, соответственно, ввести военное положение. «Я шел, чтобы закончить войну. Общество не голосовало за то, чтобы я ввел военное положение. Я не готов как президент терять наших людей. Поэтому выбран дипломатический путь», – пояснил Зеленский.
«Я хочу попробовать, благодаря Минскому и Нормандскому формату найти шаги, я не хочу пугать людей», – сказал президент, напомнив ситуацию с введением военного положения в Украине в прошлом году президентом Петром Порошенко, что вызвало у людей «страх и хаос».
Напомним, что Зеленский заявил о том,что по ситуации с выборами на Донбассе есть план «Б».
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