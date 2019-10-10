Для пересечения линии разграничения: Как оформить загранпаспорт ребенку (Видео)

С 29 октября детей не пропустят на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса по свидетельству о рождении – нужен паспорт. Тем, кому еще не исполнилось 14, нужно делать загранпаспорт.

Внуку жительницы Мариуполя (Донецкая обл.) Анны 13 лет. Он живет во временно неподконтрольном украинской власти Тельманово (после переименования – Бойковское). Из-за новых правил теперь женщина не знает, сможет ли он приехать к ней в гости, если ему не сделают загранпаспорт. «Должны были привезти на каникулы осенние. Значит, мы можем отсюда не увезти ребенка. И что делать дальше, мы не знаем», – говорит она.

Журналисты попытались оформить ребенку паспорт для выезда. По легенде документ нужен 12-летней девочке из неподконтрольного Донецка. Выехать на подконтрольную территорию она пока не может.

Нашли в интернете посредника. Компания расположена в Харькове, и ее представитель уверил, что появиться придется лично. «Два раза вы должны приехать. Один раз – сфотографироваться, то есть подать заявку на оформление паспорта. А потом второй раз – получить его», – сказал представитель.

Работают такие агентства даже в Донецке. Однако и там за загранпаспортом отправляют на подконтрольную территорию. И сразу предупреждают, что ждать придется минимум две недели. У посредников документ стоит от двух тысяч гривен. Если же обратиться в государственное учреждение, то дешевле. «682 гривны – это до 20 рабочих дней. До 12 лет присутствие ребенка необязательно. Подать могут родители или один из родителей. И так же можно получить – тот, который подавал документы – папа либо мама. Также заберут без присутствия ребенка», – объяснила начальник отдела № 2 Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области Виктория Сечкина.

А если ребенку все же пришлось приехать, то вернуться можно только после получения документа. Потому что еще работники ГМС не знают, будут ли давать какие-то справки для пересечения линии разграничения пока изготавливают паспорт.

А пока пограничники отмечают – пропускать или нет – будут решать для каждого индивидуально. «К каждому случаю мы будем подходить отдельно до момента урегулирования всех изменений, которые произошли. Разбираться, докладывать соответствующему руководству для принятия правомерных решений», – сообщил начальник штаба Донецкого погранотряда Сергей Лозинский.

Напомним, с 29 октября правила выезда на временно неподконтрольную украинской власти территорию меняются. Кроме доверенности одного из родителей, ребенку, которому не исполнилось 14 лет, нужен еще и загранпаспорт. С той стороны будут пускать по свидетельству о рождении.

Источник: ТК «Донбасс»

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