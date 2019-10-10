Город преображается: Что думают жители Краматорска о будущей улице муралов (Видео)

В Краматорске (Донецкая обл.) продолжается создание улицы муралов. Художники из разных стран мира разрисовывают многоэтажки в центре города.

Из девяти новых муралов готовы уже два. Над третьим сейчас работают художники. Горожане удивлены, мол, размер картин впечатляет. «Это украшает город. Это делает его более привлекательным, более нарядным, более таким – для граждан, для жителей, а не просто мрачные и темные стены», – считает краматорчанин Аркадий Зубашев.

Некоторые жители с удовольствием наблюдают за работой художников. Отмечают, что такие проекты поднимают людям настроение. «Город преображается. И вот такие вот арт-объекты вдохновляют новую жизнь в Краматорск. И это очень прекрасно. И вообще, искусство – это всегда прекрасно», – говорит краматорчанин Андрей Камышанский.

Большинство муралов создадут по улице Марата. Разрисовывают город художники из разных стран. «За каждым рисунком стоит индивидуальный художник. Художники из Италии, Испании, Франции, Бельгии, Соединенных Штатов. Каждый художник разрабатывает непосредственно эскиз, свою идею», – сообщил координатор проекта Денис Смачелюк.

Девятым арт-объектом станет произведение украинского мастера. Он нарисует картину на огромной искусственной стене из морских транспортных контейнеров. Увидеть инсталляцию можно будет в парке «Юбилейный».

Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов. Первый готовый мурал – работа итальянского художника Фабио Петани (Fabio Petani) под названием «Missae Ferrum» (Чугун и лотос). Второй – работа французского художника Алексиса Стефенса (Alexis Bust Stephens) под названием «Освободи свои эмоции».

Источник: ТК «Донбасс»

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