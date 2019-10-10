Зеленский: «Нормандский формат» – это не бизнес-кейс

Бизнес западных стран оказывает давление на своих лидеров по вопросу снятия санкций с РФ, но на переговоры в Нормандском формате это не должно влиять. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, он ответил на вопрос, будут ли давить партнеры во время переговоров в Нормандском формате, не захотят ли они решить вопросы снятия санкций, восстановления дружественных отношений с РФ ценой территорий Украины. «Этот вопрос сложный. Да, это правда, есть усталость от этого вопроса. Все же мы другая команда, другой президент. И я это делаю на своем уровне, это новый толчок к тому, чтобы обсуждать этот вопрос, чтобы не было ослабления санкций, вопроса поддержки Украины», – сказал президент.

Он подтвердил, что бизнес западных стран действительно оказывает давление на лидеров своих стран. «Я понимаю, почему это происходит. Я хотел бы верить в лучшее, в то, что за столом Нормандского формата будут поддерживать Украину. Но мы должны понимать, что есть такая проблема. Но каким бы ни было давление, решение по поводу каких-то компромиссов, которые в целом будут угрожать настроениям в Украине или независимости страны, таких решений я принимать не буду. Что там будет, какая стратегия этих переговоров, с каким настроением придут лидеры переговоров, я верю, что будут за нас», – сказал Зеленский, добавив, что не исключает и другие настроения, когда партнеры по переговорам будут думать о своих будущих отношениях с Россией, и это может отличаться от того, что они сейчас говорят по телефону, но это наша территория и наша земля, и мы правы на 100 процентов.

«Нормандский формат – это не бизнес-кейс. Поэтому искать дивиденды на крови ... я надеюсь, страны это осознают, поэтому я верю, что такого не будет, но я знаю, что за пять лет усталость есть», – уточнил Владимир Зеленский.

Он также уточнил, что «иногда можно прийти на встречу с одной позицией, но потом перевернуть ее».

Напомним, что президент Украины выступил против введения военного положения для решения ситуации на Донбассе.

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