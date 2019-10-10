Зеленский рассказал, в каком случае Украина останется один на один с Россией

Если Украина не будет принимать закон об особом статусе Донбасса и имплементировать «формулу Штайнмайера», то останется с Россией один на один. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«31 декабря заканчивается действие закона об особом статусе Донбасса. И нужно будет решать, мы принимаем новый закон об особом статусе Донбасса или не принимаем? Если мы не принимаем, тогда мы имплементируем "формулу Штайнмайера", если ведем к мирному урегулированию и используем Минский процесс», – сказал глава государства.

«Если мы этого не будем делать, не будем принимать закон об особом статусе, не будем имплементировать "формулу Штайнмайера" и не будем идти по шагам Минского процесса, то мы будем выходить из Минского процесса. Это автоматически, если вы этого не делаете, то вы выходите. Это мое впечатление, что может произойти именно так… И тогда, есть еще один шаг, чтобы та сторона сказала, что Украина не хочет выполнять то что подписала. И тогда мы можем с вами остаться один на один с Российской Федерацией... вот и все», – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что президент Украины рассказал о том, что бизнес западных стран оказывает давление на своих лидеров по вопросу снятия санкций с РФ, но на переговоры в Нормандском формате это не должно влиять.

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