Избавиться от стресса: Жители Мариуполя рассказали, как справляются с нервным нагрузками (Видео)

Сегодня, 10 октября, отмечают Всемирный день психического здоровья. В Мариуполе представители разных профессий рассказали, как справляются с нервным нагрузкам.

Так, учитель мариупольской школы № 15 Елена Луганченко призналась, что свою работу любит, «выкладывается» полностью. Но уверена, что психологическое здоровье важнее.

«Вообще, это стрессовая профессия. Но умеем справляться со стрессом. Наши ресурсы – это наша семья, хорошее общение с друзьями, тренинги. Так что можно справляться со стрессом», – рассказала Елена.

Однако, каждый справляется с напряжением по-разному. У врачей – свои методы. «Во-первых – самодисциплина. Во-вторых – активные занятия спортом, которые не прекращаются на протяжении всей моей жизни. Сейчас я ежедневно делаю тридцатиминутную зарядку, без этого никак. Я регулярно посещаю бассейн, сауну», – поделилась врач Ирина Дагаева.

В постоянных стрессовых ситуациях находятся и военные. «Помогает семья. Когда приходишь домой, а там семья, дети. Пытаешься забыть о работе», – говорит военный комиссар Владимир Левандовский.

Перепадает и журналистам. Их специальность также в списке стрессовых. «Я стараюсь расслабляться дома после работы. В выходные дни я зачастую занимаюсь спортом, если погода позволяет и есть время на это. Каждый день стараюсь выпить теплый чай травяной, с ромашкой, мелиссой, мятой. Правда, чай не всегда помогает, поэтому приходится иногда пить таблетки, тоже на травах», – рассказала корреспондент Алла Ливерко.

Психологи отмечают, что наиболее уязвимы те профессии, которые, в частности, связаны с общением.

«Я всегда сравниваю человека с батарейкой в ​​телефоне. Для того, чтобы телефон работал – батарейка должна быть заряжен. Человек, который работает с другими людьми, отдает свою энергию. Поэтому, нужно уметь заряжать свою "батарею"», – пояснила директор городского центра практической психологии Елена Козлова.

Чтобы восстановить свой психологический ресурс, специалисты также советуют путешествовать, гулять на свежем воздухе, заниматься творчеством или съесть что-то «вкусненькое».

Источник: ТК «Сигма»

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