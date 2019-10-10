На Луганщине ремонтируют трассу, ведущую в Харьковскую область (Фото)

В Луганской области полным ходом идет текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-26 «Чугуев – Меловое» (через Старобельск) пока позволяют благоприятные погодные условия. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Так, текущий средний ремонт происходит на двух участках км 148+000 – км 158+000, а также на участке км 158+000 – км 161+000. Общая протяженность двух участков дороги Н-26, которые будут отремонтированы средним текущим ремонтом – 13 км. Эти участки дороги Н-26, в Сватовском районе, находятся между населенными пунктами Сватово – Мостки. Работы рассчитаны на текущий и следующий год.

Отмечается, что при благоприятных погодных условиях работы на дороге Н-26 будут продолжены.

По информации пресс-службы, во время проведения работ дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне. Безопасность движения обеспечена соответствующими знаками и предупредительным регулированием, все рабочие одеты в спецодежду.

«Значение дороги государственного значения Н-26 Чугуев – Меловое заключается в том, что она объединяет два региона – Харьковщину и Луганщину, а также соединяет районы Луганской области», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Луганской области при благоприятных погодных условиях дорожники проводят горизонтальную дорожную разметку на дорогах государственного значения.

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