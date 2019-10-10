Выборы на неподконтрольном Донбассе или контроль над границей: Зеленский рассказал об очередности

Согласно Минским соглашениям, на неподконтрольной территории Донбасса сначала должны быть проведены выборы, а потом граница отдается под контроль Украины. Однако президент Владимир Зеленский намерен отстаивать другую позицию на встрече в Нормандском саммите. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, президент Украины заявил в ходе пресс-марафона.
В частности, он ответил на вопрос, каким документом по Нормандскому формату можно обязать Россию вывести из Донбасса свои подразделения, хотя сама Россия отрицает, что она там находится, и даже ОБСЕ не может определиться, если там формирования РФ или нет, и кто и каким образом может гарантировать разоружения НВФ, будет ли документально закреплен принцип: нет вывода иноземных войск, нет разоружения НВФ – нет выборов.
«В принципе, все эти вопросы, как бы кто не относился к Минскому процессу, кто – с уважением, кто – критично, все ответы на эти вопросы закреплены в принципах Минского договора. То есть там есть шаги: прекращение огня, разведение, потом выход всех иноземных, военных формирований, все это описано – до выборов. Единственный сложный вопрос – по поводу того, что подписано, что мы сначала проводим выборы, а потом граница под контролем украинцев. Это очень неоднозначный вопрос, я, честно говоря, вижу по-другому этот вопрос, поэтому мы будем продолжать именно нашу политику, чтобы по-другому это решать. Потому что когда мы говорим о выборах, то они должны быть по украинскому законодательству, а это значит, что все партии должны там выбираться. А кто же туда поедет, если там будут войска? Никто! А кто там будет гарантировать безопасность? То есть когда буду решены эти вопросы безопасности, тогда там пройдут выборы», – сказал глава государства, уточнив, что, если выборы будут признаны и Украиной, и ОБСЕ, что выборы были прозрачные и честные, а если нет, то ничего не произойдет.
Напомним, что Зеленский заявил, что если Украина не будет принимать закон об особом статусе Донбасса и имплементировать «формулу Штайнмайера», то останется с Россией один на один.
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