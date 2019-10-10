На Донетчине через КПВВ не пропустили медпрепараты и сигареты

В Донецкой области на двух контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшие сутки, 9 октября, пограничники пресекли попытки незаконно перевезти через линию разграничения медицинские препараты и сигареты. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-центр государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники Краматорского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" и "Майорское" пресекли две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, через линию разграничения пытались провезти медицинские препараты и табачные изделия на общую сумму почти 13 тыс. грн.

Уточняется, что товары были переданы сотрудникам ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

Напомним, с 29 октября начнет действовать новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе.

Как сообщалось ранее, Кабмин принял новый новый Порядок пересечения линии разграничения. В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

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