На Донетчине через КПВВ не пропустили медпрепараты и сигареты

В Донецкой области на двух контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшие сутки, 9 октября, пограничники пресекли попытки незаконно перевезти через линию разграничения медицинские препараты и сигареты. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-центр государственной пограничной службы Украины.
«Пограничники Краматорского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" и "Майорское" пресекли две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.
По данным Госпогранслужбы, через линию разграничения пытались провезти медицинские препараты и табачные изделия на общую сумму почти 13 тыс. грн.
Уточняется, что товары были переданы сотрудникам ГФС для дальнейшего процессуального оформления.
Напомним, с 29 октября начнет действовать новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе.
Как сообщалось ранее, Кабмин принял новый новый Порядок пересечения линии разграничения. В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Через КПВВ «Новотроицкое» мужчина пытался провезти боеприпасы (Фото)
- На Донбассе через КПВВ пытались незаконно провезти одежду и сигареты
- Через КПВВ «Марьинка» пытались провезти партию смартфонов
- Новый Порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе: Что несут изменения
- Кириленко заявил, что рассматривается возможность упростить порядок пересечения КПВВ
- В штабе ООС рассказали об обследовании КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» (Фото)
- Линия разграничения: Чем блокпост отличается от КПВВ
- Новый Порядок пересечения линии разграничения: Когда дети могут ехать по свидетельству о рождении
- Какие услуги жители неподконтрольного Донбасса хотели бы получать на КПВВ, – опрос (Инфографика)
- Жители неподконтрольного Донбасса рассказали, какие службы обязательно должны быть на КПВВ (Инфографика)
- Для чего жители неподконтрольного Донбасса приезжают на подконтрольную территорию, – опрос
Комментарии