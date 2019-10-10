Захваченные у Керченского пролива корабли Россия вернет в ближайшее время, – Пристайко

В ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Радио Свобода»,

По его словам, между Россией и Украиной «есть взаимодействие» и процесс возвращения кораблей уже «на финальном этапе». «Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс», – отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина уже сообщила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что «мы готовы – назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать свои корабли».

«Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на тот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время», – сказал Пристайко.

Кроме того, министр иностранных дел подчеркнул, что Украина не признает выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей. «Мы так же не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны были быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной (лиц, – ред.). Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала», – сказал Пристайко.

Министр предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Россией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы. «Когда будет окончательное решение – я вообще думаю, что этот вопрос многих лет. Неприятно, но такова природа этих международных судов. Другого, к сожалению, ничего лучшего не придумано», – отметил он.

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