Военная прокуратура в Офисе президента изымет документы по Иловайской трагедии

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины изымет документы в расследовании по факту Иловайской трагедии. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как сообщается, прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска (Донецкая обл.).

«Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия», – напомнили в ГПУ.

«В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события. В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 боевой операции в районе города Иловайск», – добавили в Генпрокуратуре.

Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены. В Генштабе ВСУ уточнили данные о потерях в боях под Иловайском по состоянию на 2019 год.

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