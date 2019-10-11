В неподконтрольном Шахтерске пьяный мужчина бросил во двор жилого дома гранату

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) задержан мужчина, который привел в действие гранату. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», нетрезвый 42-летний мужчина бросил во двор бывшей сожительницы ручную гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

Со слов женщины, ранее она неоднократно получала по телефону угрозы от мужчины в свой адрес.

«Полицейские» предъявили фигуранту обвинение – угроза убийством и хулиганство, обещают привлечь мужчину к «уголовной ответственности».

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