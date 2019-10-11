В Донецке мужчина попал под трамвай, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Донецке мужчина попал под трамвай. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, инцидент произошел в Кировском районе: мужчина специально прыгнул под колеса трамвая.

«Недалеко от Рутченково, мужчина прыгнул под колеса трамвая 8. Люди в шоке», – рассказывает Алина.

По ее словам, свидетелями происшествия были в основном пожилые люди.

Мужчина остался жив, однако потерял ногу:

Вика: «Ужас какой... Может, все-таки случайно, поскользнулся там, или еще что»;

Алина: «Водитель набрал скорость, увидел мужчину издалека, начал сигналить – он ни в какую. Ну и переехал его, не успев затормозить… Водитель начал кричать, что он сам под колеса прыгнул»;

Наташа: «Мужчина живой, его забрала "скорая"».

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