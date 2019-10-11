Война и любовь: Переселенка из Горловки нашла свою судьбу через соцсеть в батальоне «Донбасс»

Почти два года Кристина и Иван Зозули вместе служат в батальоне «Донбасс». Будущие супруги познакомились в одной из социальной сети. Никто из них и подумать не мог, что банальная переписка переселенки из Горловки и добровольца из села в Ровенской области выльется в крепкую любовь.

Прививала любовь к Украине, пока не пришел «русский мир»

До войны Кристина работала в доме детского творчества. Она вела кружок краеведения: рассказывала юным горловчанам о Донбассе, прививала любовь к Украине, проводила викторины, чтобы дети знали историю своей страны, традиции, обычаи. «Были и открытые уроки. Оной из тем такого урока была "Українська пісня – душа народу". Помню, все детки, ученики 1-3 классов, были такие красивые, одеты в вышиванки. Они пели песню "Всюди буйно квітне черемшина"», – вспоминает женщина.

С приходом в родной город «русского мира» Кристина поняла, что оставаться не хочет. И не может – потому что многие знали о ее проукраинских взглядах. «Уехала с семьей – мамой, сестрой и двухлетним сыном – 27 июля 2014 года. Может, помните, в тот день был страшный обстрел, в результате которого погибла моя тезка и ее 10-месячная дочка Кира. Я поняла, что оставаться в городе уже нельзя, это было небезопасно для нашей семьи. За пару месяцев до отъезда написала пост тогда еще в ВКонтакте. Хотела узнать, сколько стоит аренда жилья в разных регионах. И мне ответил один мужчина, у него была возможность помочь нам. Он же купил билеты. До Тернополя ехали на поезде "Мариуполь-Львов". Уже тогда донецкий железнодорожный вокзал не работал, поэтому ехали очень долго в обход. На месте добрые люди помогли с жильем, а потом и с работой», – поделилась собеседница.

Война идет уже шестой год – ровно столько Кристина не была дома. Что с ее квартирой и квартирами ее родных? Кто там живет? Разбито ли жилье или целое? Ответов на эти вопросы у женщины нет, потому как родственников там у нее не осталось. Почти все друзья и знакомые Зозули встали на сторону «русского мира».

В Тернополе Кристина устроилась работать по специальности – она экономист, окончила Донецкий национальный университет. «Первое время работала одна я, сестра не могла найти работу, а мама сидела с сыном. От коллег было очень много вопросов ко мне, когда люди узнавали, что приехала из Горловки. И главный – а где твой муж? Люди себе напридумывали, что я сюда с ребенком приехала, а супруг остался воевать за "ДНР" и убивает украинских ребят. Если честно, не было желания каждому объяснять, что я развелась еще до войны, и где мой бывший муж, не знаю. Но потом люди ко мне привыкли, увидели, какая я на самом деле – простая, открытая, искренняя. Лето 2014-го – это было страшное время. Для меня до сих пор загадка, как у нас "кукушка" не поехала», – откровенничает собеседница.

Высылал деньги для ребенка, которого никогда не видел

Со своим будущим супругом Кристина познакомилась в Facebook. Это было весной 2015-го. «Уже и не помню, у кого увидела фотографию Ивана. Он мне сразу понравился. Решила написать. Конечно же, я не ставила себе целью выйти замуж, просто хотелось восстановить хотя бы на немного то, что забрала война – это общение. Для меня материальные ценности не главное. Конечно, мне грустно, что мы остались без собственного жилья, но больше всего сожалению о том, что не осталось ни одного друга и подруги из прошлой жизни», – говорит она.

В профиле у собеседника была одна-единственная фотография, где он сидит на боевой машине. «Написала "Привет. Меня зовут Кристина. А где ты служишь? ". Вскоре пришел ответ: "Я – Иван, живу на Волыни, сейчас служу в добровольческом батальоне «Донбасс»". Я прямолинейная, не стала ходить вокруг да около, и сказала, что не люблю переписываться, лучше давай созвонимся. На протяжении нескольких недель перезванивались, общались обо всем. Рассказала ему всю свою жизнь, и о том, что у меня есть ребенок. Ничего не стала скрывать. В каждом телефонном разговоре Ваня спрашивал, как дела у Костика, интересовался, ест ли ребенок фрукты. Когда сказала, что сейчас нет денег на это, попросил номер карточки и прислал около 1,5 тыс. грн. И это при том что его зарплата на тот момент была около 3 тысяч (добровольцы начали получать зарплаты только с лета 2015 года, – авт.). А потом Иван сказал, что скоро собирается в отпуск. Это был июнь месяц. Ваня тогда воевал в Широкино (за оборону Мариуполя и Широкино мужчина награжден медалями, – авт.). Я предложила ему, прежде чем поехать в село к маме, ненадолго заехать ко мне. Понятное дело, что чужой человек, хоть за время переписки стал мне таким родным, но домой все же решила не вести. Переписка и звонки – это одно, а какие намерения у человека – только время покажет», – решила она.

Прежняя жена бросила из-за войны

Кристина сняла посуточно квартиру и поехала встречать бойца из виртуальной переписки на железнодорожный вокзал. «Немного опоздала. Поезд уже отходил. Смотрю, на перроне стоит широкоплечий солдат с опаленным солнцем лицом, в руках огромный рюкзак. Взгляд растерянный, смотрит по сторонам. Я подбегаю к нему, целую в щечку и говорю: "Привет, Вань. Наконец-то увиделись! ". А он стоит и не пошелохнется», – женщина с улыбкой вспоминает момент их встречи.

Можно сказать, что с этого дня у Ивана и Кристины начались отношения. Они гуляли по городу, обнимались, целовались, общались. «Ваня оказался именно таким, каким был в переписке, – добрый, честный, нежный. Через два дня я познакомила его с Костиком, они сразу нашли общий язык. А на следующий день Ваня пригласил меня в село, чтобы познакомить со своей мамой. Мы приехали, Ваня подвел к маме и коротко по-мужски сказал: "Вот моя будущая жена". Уже потом, сидя за столом, он сказал, что не знает, сколько ему суждено прожить, и что очень хочет, все это время провести со мной. А еще сказал, что у него теперь есть сын. Мама, конечно, была в шоке. Дело в том, что Ваня ушел на войну, и спустя время вернулся в отпуск и узнал, что его жена по-тихому развелась с ним. А теперь Ваня приезжает с войны с новой женой», – собеседница рассказала о жизненных перипетиях.

Предложение руки и сердца под взрывы снарядов

Ваня уехать опять на Донбасс. А спустя пару месяцев Кристина, не выдержав долгой разлуки, приехала к любимому. «Ваня встретил меня в Мариуполе, и вместе поехали в Мелекино. На берегу Азовского моря он сделал мне предложение. Я даже и не подозревала о его намерениях. Представьте, ночь, светят звезды, шумят волны и рядом стреляют из тяжелого оружия. А в это время Ваня признается мне в любви и надевает на палец кольцо», – вспоминает Кристина то романтичное в их жизни событие.

А в октябре, во время очередной ротации Ивана, влюбленные оформили свои отношения. Так получилось, что в тернопольском ЗАГСе было одна свободная дата – 13 октября. Как раз накануне Дня защитника Украины. На следующий день молодожены поехали в село к маме Ивана, чтобы поделиться радостной новостью. А уже 15-го боец сел на поезд, идущий на Донбасс, а Кристина осталась в Тернополе.

«Через два месяца в разлуке поняла, что хочу быть поближе к мужу. Собрав вещи, вместе с мамой, сестрой и сыном переехали в Мариуполь. Батальон тогда дислоцировался в секторе "М". Сняла квартиру, устроилась работать в одну из мариупольских больниц, а в свободное время ездила к мужу на объект. Привозила ему и его сослуживцам домашнюю еду – борщ, тушеные картошку и капусту. Общалась с бойцами, рассказывала разные истории, вместе смеялись. Меня там все знали, что я жена "Кука" (позывной Ивана – "Кук", сокращенное кукушка – по-украински "зозуля", – авт.)», – продолжает переселенка.

Потом Иван перевелся в Ровно, целый год там служил. Переехала туда и вся его семья. А в весной 2018-м побратимы позвали мужчину снова в батальон «Донбасс». «Он сказал, что вернется с женой, если будет такая возможность. С тех пор мы не расстаемся», – рассказала Кристина.

Усыновил Костика и мечтает о Маричке

Кристина при первой возможности едет в Ровно, чтобы повидаться с сыном. Костик в этом году пошел в первый класс. «Конечно, хочется уже вернуться к мирной жизни. Но есть только два варианта. Первый – когда российские войска вернутся туда, откуда пришли. И второй, на сегодняшний день более реальный – когда в семье появится второй ребенок. Мама с Костиком сейчас живут на съемной квартире, поэтому жилищный вопрос для нас строит остро. Но если у Вани спросить, что он больше всего хочет – новое жилье или ребенка. Он безоговорочно скажет, что Маричку. Он уже и имя для дочки придумал. Каждый раз, возвращаясь с задания, муж обязательно целует меня в живот. Я говорю, что не беременная, а Ваня отвечает, а кто знает, может уже все произошло», – смеется собеседница.

Весной 2018-го Иван усыновил Костика. Больше года длился этот процесс. Но зато теперь у мальчика фамилия Зозуля и отчество Иванович. «Даже без этих документов они как родные, и даже немного похожи друг на друга. Так что теперь мы все – Зозули», – отметила Кристина.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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