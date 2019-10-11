В «ЛНР»: Подорванный мост в Луганске хотят восстановить до конца осени

В неподконтрольном украинской власти Луганске строители планируют восстановить подорванный путепровод до конца осени. Об этом сообщил директор местного ООО «Строитель», которое проводит восстановительные работы, Олег Подольский, пишут местные интернет-ресурсы.

«Мы планируем окончить (восстановительные) работы, ориентировочно, через месяц и, я думаю, что все должно получиться, у нас план такой. Планируем открыть движение, как можно быстрее, насколько это возможно, потому что (из-за подрыва путепровода) сейчас есть проблемы с движением в городе», – сказал он.

Директор напомнил, что после подрыва моста строители в экстренном порядке установили временную колонну, предотвращающую просадку несущей конструкции. «Вторым этапом (восстановления) были установлены гильзы, и в них был залит аэродромный бетон, это как раз на подорванных колоннах. Потом был оперативно разработан проект, был залит фундамент промежуточных колонн, и сейчас идет монтаж этих колонн. Общий срок изготовления этих колонн порядка месяца», – рассказал Подольский.

При этом луганчане в соцсетях с раздражением и недоверием воспринимают информацию по взорванному мосту:

Маргарита: «8 раз сказали, что мост подорван, а то вдруг мы забудем, пока будем читать»;

Марина: «Да его, наверное, специально подорвали, потому что он уже в таком ужасном состоянии был. Еще до войны по нем ходить страшно было»;

Иван: «Судя по фото, там всего 2 человека работают».

Напомним, что в Луганске «в результате террористического акта» был поврежден путепровод. Ранее сообщалось, что на восстановление взорванного моста на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная потребуется более 9 млн руб. (3,44 млн. грн. по местному курсу на сегодня, 11 октября).

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