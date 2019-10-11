ПФУ вряд ли сможет покрыть долги по пенсиям неподконтрольному Донбассу, – эксперт

После урегулирования ситуации на Донбассе Пенсионный фонд Украины вряд ли будет в состоянии покрыть все долги по пенсиям жителям ныне временного неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» высказал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

«На раннем этапе проблема выплата социальных платежей компенсировалась налогами, которые поступали в украинский бюджет с неподконтрольных территорий. Затем был организован неофициальный обмен информацией между непризнанными социальными службами этих территорий с соответствующими органами Украины, что привело к лишению пенсий лиц, получавших деньги из двух источников», – напомнил Попов.

По его мнению, в дальнейшем вопрос выплаты пенсий будет связан с более глобальными вопросами мирного урегулирования ситуации на Донбассе. «Даже в случае реализации плана реинтеграции первым этапом будет комплексная верификация статусов пенсионеров и социальных категорий, с анализом полученных выплат», – отметил эксперт.

«Вряд ли можно надеяться на удовлетворение всех заявок по долгам. Более реальным вариантом может быть применение разовых "подъемных" выплат на восстановление социально-бытовых потребностей. И то, такие дополнительные выплаты более вероятны в случае создания и наполнения Международного фонда восстановления, который будет финансировать и инфраструктурные, и социальные проекты», – считает Игорь Попов.

Как отметил финансовый эксперт Алексей Кущ, в проекте государственного бюджета на 2020 год не заложена сумма долга ПФУ перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольном Донбассе. Поэтому о возвращении таких долгов в ближайшее время говорить не приходится.

Напомним, что ПФУ проигнорировал 90% судейских решений, которые обязали ведомство выплатить пенсионную задолженность пенсионерам-переселенцам. Всего по состоянию на 1 июня 2019 года общий долг ПФУ перед пенсионерами-ВПЛ составил 600 млн грн. В начале октября в Луганской области органы ПФУ выплатили долги по пенсиям 896 переселенцам на общую сумму 7,3 млн грн.

При этом жителям неподконтрольного украинской власти части Донбасса по состоянию на июль 2019 года ПФУ задолжал 60-70 млрд грн.

Подробнее читайте в материале «Долги по пенсиям неподконтрольного Донбасса и переселенцев: Эксперты рассказали, как решить проблему»

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