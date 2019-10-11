На полноценный ночной клуб заведение не тянет: Россиянин показал отдых в Луганске (Фото)

Гражданин РФ Сергей Борисов побывал в неподконтрольном украинским властям Луганске, где посетил одно из развлекательных заведений – ночной клуб.

«Таких заведений в Луганске немало», – сообщил он.

«Конечно, на полноценный ночной клуб данное заведение не тянет, впрочем, как и все остальные подобные заведения в Луганске, так как в 23:00 начинается комендантский час. А уже в 22:00 данные заведения закрываются. Но люди стараются развлекаться, насколько позволяют им возможности», – рассказал Борисов.

Также он отметил, что среди луганчан популярны фотосессии в ночных клубах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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