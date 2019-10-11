Не через Красный Крест: Как можно ввезти наличные деньги в «Л-ДНР» для выплаты украинских пенсий

В случае необходимости ввоза в «ДНР» и «ЛНР» наличных средств для выплаты украинских пенсий, лучше отказаться от идеи осуществлять этот процесс через миссию Международного комитета Красного Креста. Более эффективно – обратиться к услугам международного банка. Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» высказала Лилия Веревкина, глава Общественного союза «Сильніші разом» («Сильнее вместе»), председатель ОО «Ти потрібен Україні» («Ты нужен Украине»).

По ее мнению, вариант выплаты украинских пенсий жителям, оставшимся за линией разграничения, на банковские карты не подходит. «Украинских банкоматов и терминалов на оккупированной территории нет, а любое использование электронного банкинга блокируется в соответствие с требованиями Правления НБУ от 06.08.2014 № 466 "О приостановлении осуществления финансовых операций". Даже если у пенсионера есть деньги на карточке украинского банка, использовать практически такие средства на неподконтрольной территории, не прибегая к различным "схемам", невозможно», – отметила Веревкина.

При передаче на неподконтрольные территории наличных средств, прежде всего, встает вопрос безопасности. «При варианте выплаты наличными сложность заключается в том, что на неподконтрольной территории нет возможности обеспечить безопасность лицам, которые привезут и будут выплачивать деньги, равно как самим пенсионерам. А также нет доступа в отдаленные места. Следует помнить, что на оккупированной территории находятся не только представители армии и спецслужб РФ, не только местные органы так называемых "Л-ДНР", но и различные неподконтрольные группировки, члены которых до этого были наемниками в "горячих точках". Их преступления наиболее жестокие, они не реагируют даже на местное "законодательство"», – подчеркнула эксперт.

Веревкина считает, что при обсуждаемой в последнее время организации выплат украинских пенсий в «ДНР» и «ЛНР» через гуманитарные миссии Международного комитета Красного Креста тоже есть ряд рисков. «Упоминание гуманитарных миссий дает понимание, что речь идет о наличных средствах... Есть ли у нас на данный момент подтвержденная информация, что гуманитарная помощь МККК, которая ввозится на оккупированную территорию, доходит до бенефициаров – до мирного гражданского населения? У меня, которая сама там жила при оккупации, у которой там остались близкие люди, такой информации нет. Куда исчезает эта помощь? Как происходить отчетность? Скорее всего, все забирают себе представители "властей" т. н. "Л-ДНР"», – предполагает общественница.

Она предостерегает от попыток передачи наличных средств через любые гуманитарные миссии. «Их мандат не предусматривает подобные функции, в том числе, права на проведение идентификации личности. У них нет специализированного бронетранспорта, нет охраны. Они не могут брать на себя ответственность и выступать ответчиками в суде», – подчеркнула она.

Кроме того, есть риск, что подписи о получении пенсий будут поддельными. «У меня, как у юриста, был кейс: в начале 2014 года (начало оккупации, "ДНР" еще не была сформирована) женщине в Донецке должны были заплатить пенсию через "Укрпочту". По факту женщина ее не получила, хотя была подпись в журнале почты. Проблема была в том, что для экспертизы (чтобы подтвердить либо опровергнуть идентичности подписи) недостаточно несколько букв, которыми в большинстве своем подписываются пенсионеры. Иногда их подпись, в силу старости и слабости, – это всего лишь "крестик". В таких условиях, когда пенсионер/истец по сути невыездной в силу старости и наличия болезней, подделать подпись не представляет труда. Тем более, что практически нет опасения быть привлеченным к ответственности», – рассказала Веревкина.

Эксперт считает, что если все-таки будет необходимо ввозить наличные деньги, то это можно сделать через любой международный банк, который будет одобрен в процессе переговоров в Минске. «Преимущество банка по отношению к гуманитарной миссии очевидны: наличие вооруженной охраны и специализированного бронетранспорта, который даст возможность безопасно въезжать и выезжать (оставаться на неподконтрольной территории небезопасно), наличие специальной техники, которая даст возможность оперативно проверить идентичность документов и провести идентификацию личности, субъектность в суде», – пояснила она.

«Если такой вариант не может быть одобрен, лучше вообще отказаться от попытки ввоза наличных средств на оккупированную территорию», – заключила Веревкина.

Напомним, по состоянию на 1 июня 2019 года общий долг ПФУ перед пенсионерами-ВПЛ составил 600 млн грн. В начале октября в Луганской области органы ПФУ выплатили долги по пенсиям 896 переселенцам на общую сумму 7,3 млн грн. При этом жителям неподконтрольного украинской власти части Донбасса по состоянию на июль 2019 года ПФУ задолжал 60-70 млрд грн.

Подробнее читайте в материале «Долги по пенсиям неподконтрольного Донбасса и переселенцев: Эксперты рассказали, как решить проблему»

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