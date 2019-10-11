Иногда лучше молчать: Зеленский об особом статусе Донбасса

Особый статус Донбасса нужно обсуждать в Нормандском формате, пока говорить об этом рано. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-марафона 10 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Нет пока рамки. Есть "красные линии", о которых мы можем говорить. Они никак не отличаются от "красных линий" в целом всего Нормандского процесса. Есть очень много вопросов, которые задавались относительно условий ранее к закону об особом статусе. Но, мне кажется, они сами собой решатся из-за того, что страна решила идти путем децентрализации», – сказал он.

«Сам пакет законов о децентрализации в Украине решает очень много из этих вопросов. я думаю, что будут еще какие-то вопросы, связанные с какими-то отношениями, с особенностью отношений с временно оккупированными территориями и РФ. Я уверен, что с той стороны, мы будем слышать это. Давайте услышим. Иногда лучше молчать, чем говорить, поэтому давайте услышим, а потом будем принимать решение. Мы не подписываем закон об особом статусе Донбасса, которого нет. Мы это все должны понимать», – заявил Зеленский.

Ранее он заявил, что вопрос обмена пленными с Россией и «Л-ДНР» может решиться на встрече в Нормандском формате, но Украина уже готова к этому. Глава государства также сообщил, что встреча в Нормандском формате должна состояться ради окончания войны на Донбассе, и украинская сторона готова показать на практике свое стремление к этому, но дата еще не согласована.

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