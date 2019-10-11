Разделить на 3 категории: Эксперт предложил решение проблем пенсий ВПЛ и неподконтрольного Донбасса

Для урегулирования и облегчения проблемы выплаты пенсий внутреннее перемещенным лицам (ВПЛ) и жителям неподконтрольного украинской власти части Донбасса предлагается получателей разделить на 3 категории. Это также даст более четкое понимание о числе реальных переселенцев, проживающий на подконтрольной территории. Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» высказала Лилия Веревкина, глава Общественного союза «Сильніші разом» («Сильнее вместе»), председатель ОО «Ти потрібен Україні» («Ты нужен Украине»).

Так, вместо одного статуса ВПЛ эксперт предлагает ввести три различных статусов получателей пенсий и иных госвыплат с различными правами:

ВПЛ (предусматривает выплату адресной помощи и пенсии);

житель «серой зоны» (не предусматривает выплату адресной помощи, но позволяет получать пенсию);

житель временно оккупированной территории (не предусматривает выплату адресной помощи, но позволяет получать пенсию).

«Таким образом, вместо 1,5 млн ВПЛ появится структура реальных переселенцев и тех, кто оформил статус исключительно для получения пенсии», – отмечает Веревкина.

По ее мнению, также необходимо убрать упоминание пенсии из нормативных актов, которые регулируют социальные выплаты переселенцам. «Тем самым убрать требование о справке ВПЛ для получения пенсии. Следует оставить только требование раз в полгода появляться в "Ощадбанке" для проведения идентификации. А при непоявлении человека раз в полгода для проведения идентификации – не отменять пенсию, а приостанавливать до того момента, пока пенсионер не пройдет очередную идентификацию», – уточнила общественница.

Что касается маломобильных («лежачих») пенсионеров, которые не могут выезжать с неподконтрольной территории, – Веревкина предлагаю предоставить право получать пенсию вместо них доверенным лицам (родственникам) по украинским доверенностям на «Укрпоште» вне зоны проведения Операции объединенных сил. «Для этого следует законодательно закрепить возможность нотариусам въезжать на оккупированную территорию и проводить там выездную идентификацию лиц с последующей выдачей доверенности сроком, например, на полгода. Нотариус может, конечно, переступить через закон и подделать документы. Но риск лишения свидетельства на занятие нотариальной деятельностью не даст такой практике быть повсеместной. Опять же, нотариус… берет на себе функцию идентификации лица, и может быть ответчиком в суде», – пояснила она.

«Я категорически против проведения идентификации личности по скайпу, как предлагают некоторые правозащитные организации. Существуют различные компьютерные программы, способные оживить и заставить разговаривать даже портреты и скульптуры», – дополнила Веревкина.

Подробнее читайте в материале «Долги по пенсиям неподконтрольного Донбасса и переселенцев: Эксперты рассказали, как решить проблему»

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