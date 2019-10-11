Дорогой мэр: Как Зеленский хочет решить вопрос жилья для переселенцев

Украина может обеспечить жильем переселенцев из Донбасса, но на уровне местных властей в регионах с этим есть проблемы. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-марафона 10 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Первый шаг – очень простой. Мы должны их обеспечить квартирами, жильем. Либо мы строим им жилье, договариваемся с застройщиками, чтобы оно было в тех домах, в том бизнес-кейсе, который они сделали, мы должны договариваться однозначно и будем это делать», – сказал он.
«Это может быть и жилье в лизинг для тех, кто имеет работу, кто имеет какой-то бизнес, у кого есть деньги. Кто не имеет этих возможностей, мы должны предложить бесплатные квартиры. Это реально сделать. Это колоссальная сумма, это колоссальное количество людей, но мы обязаны это сделать», – продолжил Зеленский.
По его словам, для этого в регионах должны поддерживать программы по обеспечению жильем переселенцев, но с этим есть проблема. «Как это реально – встречаться со всеми мэрами, со всеми губернаторами, со всеми ключевыми игроками в строительном бизнесе. Сесть и сказать: "Дорогой мэр, на тебе 100 тысяч квартир, а у тебя, дорогой мэр, город меньше – на тебе 10 тысяч квартир". Честно – есть большая проблема: неуправляемость с мэрами и нет общей позиции с теми же облсоветами. Вы же видите, за слово "Штайнмайер" они выходят на протесты», – отмечает президент Украины.
«Конечно, если бы уже прошли местные выборы, я бы вам сказал, что я бы за год это сделал. Если бы прошли местные выборы, я бы понимал, что у нас есть, с кого спрашивать… Самое главное – жилье и дать возможность людям работать», – добавил Зеленский.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Для меня они – равные: Зеленский о своем отношении к жителям Донбасса
- Вспомните Светлакова: Зеленский рассказал о борьбе с российской пропагандой
- Зеленский намерен выиграть информационную войну за Донбасс
- Эта встреча должна быть: Зеленский о Нормандском формате и переговорах с Путиным
- Майдана не боюсь: Зеленский отреагировал на протесты, связанные с Донбассом
- Закон об амнистии – в тумбочке: Зеленский рассказал, что будет с этим делать
- Обмен пленными с Россией и «Л-ДНР»: Зеленский заявил о готовности
- Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным
- Эта история со мной не работает: Зеленский о политике Кремля
- Зеленский высказался о миротворцах на Донбассе
- Зеленский поддержал льготы на жилье для ветеранов боевых действий на Донбассе
- Разведение войск: Зеленский разъяснил ситуацию на Донбассе
- Минские соглашения: Зеленский рассказал о том, что ему приходится «садиться на шпагат»
- Зеленский назвал условия, при которых он может отказаться от реинтеграции Донбасса
- Зеленский заявил о плане «Б» по Донбассу
- Закончить войну: Зеленский отмел введение военного положения
- Зеленский: «Нормандский формат» – это не бизнес-кейс
- Зеленский рассказал, в каком случае Украина останется один на один с Россией
- Выборы на неподконтрольном Донбассе или контроль над границей: Зеленский рассказал об очередности
- Иногда лучше молчать: Зеленский об особом статусе Донбасса
Комментарии