В Мариуполе иномарка сбила пешехода (Фото)

В Мариуполе, сегодня, 11 октября, на улице Ф. Орлика водитель автомобиля Seat Toledo сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы.

По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП 17-летний парень был тяжело травмирован. Его в состоянии мозговой комы и подозрением на черепно-мозговую травму госпитализировали в областную больницу.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства ЧП уточняются.

Источник: Сайт города Мариуполя

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