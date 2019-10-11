Ринат Ахметов подвел итоги футбольного сезона «Шахтера»

Сегодня, 11 октября, ФК «Шахтер» подводит итоги прошедшего футбольного сезона-2018/19.

«23 года назад президентом ФК "Шахтер" стал Ринат Ахметов. Все это время клуб радует болельщиков яркой, результативной игрой и ставит перед собой лишь одну цель – побеждать в каждом матче. В 2019 году "горняки" третий раз подряд оформили "золотой дубль", став самым титулованным клубом независимой Украины», – отмечает пресс-служба «Шахтера».

Традиционно в этот день клуб представляет отчет о прошедшем сезоне. В частности, сегодня опубликован отчет о сезоне-2018/19, который содержит результаты и статистику, итоги выступления первой команды и Академии, а также финансовые показатели, детальные сведения о деятельности различных департаментов ФК «Шахтер».

«Команда продолжает демонстрировать стабильно высокий уровень в игре и результатах, даже несмотря на то, что вот уже который год играет вдали от родного дома. Но тем ценнее каждая наша победа», – отметил президент клуба Ринат Ахметов.

Он напомнил о большом вкладе в успех «Шахтера» в отчетном году Паулу Фонсека. «Я хотел бы поблагодарить Паулу и его тренерский штаб за 7 трофеев, завоеванных на протяжении 3 последних сезонов, – 3 чемпионства, 3 Кубка и 1 Суперкубок страны», – подчеркнул Ахметов.

В новый футбольный сезон «Шахтер» входит с новым главным тренером. «Луиш Каштру – опытный специалист с очень хорошими идеями и большими амбициями. А главное, он умеет работать с молодыми талантами, раскрывать их потенциал. Это особенно важно сейчас, когда к команде присоединилось несколько молодых и очень одаренных футболистов, на которых мы все рассчитываем уже в ближайшее время. Уверен, тренерский опыт Луиша Каштру поможет игрокам выйти на качественно новый уровень, а значит, "Шахтер" будет еще сильнее», – продолжил президент ФК «Шахтер».

«И, наконец, именно в сезоне-2018/19 "Шахтер" стал самым титулованным клубом в Украине. 34 трофея, за каждым из которых – огромный труд тренерского штаба, футболистов, менеджмента и сотрудников. Но, прежде всего, это заслуга наших болельщиков – самого главного, 12-го игрока! Благодаря вере и поддержке болельщиков мы всегда были и будем сильными и амбициозными. Спасибо вам, дорогие друзья! "Шахтер" играет для вас! И мы сделаем все, чтобы каждый матч вы могли восхищаться атакующей и зрелищной игрой "Шахтера", радоваться новым победам на украинской и международной аренах!», – резюмировал Ринат Ахметов.

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